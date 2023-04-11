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Spor
AA 11.04.2023 23:45

Milli bilardocu Hacı Arap Yaman'dan altın madalya

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, artistik kategorisinde altın madalya elde etti.

Milli bilardocu Hacı Arap Yaman'dan altın madalya
[Fotograf: AA]

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, artistik kategorisinde Hacı Arap Yaman, çeyrek finalde Fransız Jean Revechon, yarı finalde ise İspanyol Sergio Sanches'i mağlup etti.

Milli sporcu, finalde Alman Heinrich Marvin ile karşılaştı.

Hacı Arap Yaman, Marvin'i 5 setlik mücadele sonunda 172-147'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

38 sporcunun mücadele ettiği kategoride milli bilardoculardan Serdar Gümüş 5'inci, Mehmet Sezer ise 17'nci sırada yer aldı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.

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