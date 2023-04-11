Parçalı Bulutlu 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 11.04.2023 15:58

Avrupa şampiyonu bilardocu dünya şampiyonluğuna odaklandı

Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 25 yaş altı üç bant kategorisinde şampiyon olan milli sporcu Burak Haşhaş, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Avrupa şampiyonu bilardocu dünya şampiyonluğuna odaklandı
[Fotograf: AA]

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen şampiyonada, 25 yaş altı üç bant kategorisi finalinde dün Avusturyalı Nikolaus Kogelbauer'i 40-20'lik skorla mağlup ederek Avrupa şampiyonu olan Haşhaş, organizasyonu ve kazandığı başarıyı değerlendirdi.

Milli sporcu, Avrupa şampiyonu olduğu için büyük mutluluk yaşadığını, Antalya'daki turnuvanın kendisini için özel olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Burak Haşhaş, Antalya'da güzel bir organizasyonun sürdüğünü anlattı.

"Bu turnuvayı kendi ülkemde kazanmak benim için daha da anlamlı. 15 farklı kategorinin oynandığı turnuvada ülke olarak 10 dan fazla madalya bekliyoruz. İlkini biz gençler olarak aldık çok mutluyum. Hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olmak."

Elde ettiği başarıda en büyük etkenin çok çalışmak olduğunu dile getiren Haşhaş, ailesinin ve usta bilardocu Semih Saygıner'in desteğinin de kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Sıradaki Haber
Sırbistan, Kosova'yı UEFA'ya şikayet etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
Hastanede polisi ve güvenlik görevlilerini darbeden 4 zanlı gözaltında
17:07
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 17 milyon 77 bin lira ceza
16:55
Avustralya'da tuz havzaları temiz enerji için hidrojen depolamada kullanılacak
16:53
Rusya: Macaristan'a gelecekte de enerji tedarik etmeye hazırız
16:53
İsrail askerleri Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
16:52
Fransa'da eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle parti grubu üyeliğinden çıkarılan milletvekili geri döndü
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı yarın açılacak
FOTO FOKUS
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ