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Spor
AA 11.04.2023 15:45

A Milli Kadın Hentbol Takımı Sırbistan deplasmanında

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu rövanş maçında 12 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Sırbistan'la karşılaşacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı Sırbistan deplasmanında

Başkent Belgrad'daki Sportski Centar Vozdovac'ta gerçekleştirilecek mücadele, (TSİ) 19.00'da başlayacak.

Giresun'da oynanan ilk maçı 33-24 kaybeden millilerin, tur atlayarak tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı için deplasmanda 10 farklı galibiyete ihtiyacı var.

İlk defa üç ülkenin (Danimarka, Norveç ve İsveç) ev sahipliği yapacağı 26. IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası, 29 Kasım-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Şampiyonanın finali ise Danimarka'nın Herning kentinde yapılacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Yaren Berfe Göker (Kastamonu Belediyespor), Halime İslamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyespor).

Sol kanat: Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Belediyespor), Ceylan Aydemir (Konyaaltı Belediyespor), Beyza İrem Türkoğlu (Team Esbjerg).

Sağ kanat: Ayşenur Kara (Görele Belediyespor), Gülsüm Güleçyüz (Tekirdağ Süleymanpaşa)

Sol oyun kurucu: Neslihan Çalışkan (Kastamonu Belediyespor), Aslı İskit Çalışkan (Magura Cisnadie), Edanur Çetin (Konyaaltı Belediyespor).

Orta oyun kurucu: Yasemin Şahin (Konyaaltı Belediyespor), Gülcan Tügel (Yenimahalle Belediyespor), Dönegül Bozdoğan (Konyaaltı Belediyespor).

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam (Kristianstad HK).

Pivot: Nurceren Akgün Göktepe (Kastamonu Belediyespor), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediyespor).

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