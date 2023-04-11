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Spor
TRT SPOR 11.04.2023 21:51

A Milliler, Azerbaycan ile yenişemedi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü'de oynanan özel maçta Azerbaycan ile 0-0 berabere kaldı.

A Milliler, Azerbaycan ile yenişemedi
[Fotograf: TRT SPOR]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Dalga Arena'da oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar, Gamzenur Yaman, Berna Yeniçeri, İlayda Civelek, Kezban Tağ, Gülbin Hız, Eda Karataş, Emine Ecem Esen, Busem Şeker, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu ve Yağmur Uraz ilk 11'iyle çıktı.

Milliler, Azerbaycan ile 8 Nisan'da da karşılaşmış ve müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Ay-yıldızlılar, müsabakadan önce ilk maçta sakatlanan Selda Akgöz ve Kader Hançar'ın formalarıyla takım pozu vererek arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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