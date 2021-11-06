Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eylül Kibaroğlu 10 top müsabakalarının finalinde Hollandalı rakibi Tamara Rademakers ile karşılaştı.

Rakibini 6 - 2'lik skorla geçen milli sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, "Eylül Kibaroğlu bu başarısıyla ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Kendisini kutlar, başarılarının devamını dileriz." denildi.