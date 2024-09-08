Açık 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.09.2024 12:11

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti

Milli basketbolcu İlkan Karaman geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT SPOR]

Türkiye Basketbol Federasyonu, Çayırova Belediyespor forması giyen 34 yaşındaki basketbolcunun vefat ettiğini bildirdi.

Federasyonun başsağlığı mesajında, "Milli takımımızın formasını giymiş oyuncularımızdan İlkan Karaman’ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, sevenleri ve basketbol camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

İlkan Karaman, kariyerinde TOFAŞ, Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Büyükçekmece Basketbol, Cholet, Antibes Sharks, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Formosa Taishin ve Çayırova Belediyespor'da oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray kulüpleri de İlkan Karaman için taziye mesajı yayımladı.

ETİKETLER
Basketbol
Sıradaki Haber
Olimpiyat başarılarının sırrı: Erken yaşta spora başlamak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:16
BUDO seferlerine hava engeli
14:16
İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’da 35 Filistinliyi gözaltına aldı
14:14
Güney Kore'de "deepfake" tehlikesi: Askerlerin fotoğrafları kurum içi ağdan kaldırıldı
14:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçmişimize sahip çıkarak büyük Türkiye idealine yürüyoruz
13:40
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
13:37
ABD'de yüzlerce kişi, katil İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için toplandı
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
Narin'in cansız bedeni böyle bulundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
İstanbul'da yağış kazaları beraberinde getirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ