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Spor
AA 05.09.2024 18:59

Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 16. madalyasını kazanarak, Paralimpik oyunlar tarihinde en yüksek madalya sayısına ulaştı.

Türkiye, Paris 2024'te madalya rekoru kırdı
[Fotograf: AA]

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'teki oyunların bitmesine daha 3 gün kala 16 madalyaya ulaştı ve Tokyo 2020'deki madalya sayısını (15) geçti.

Türkiye, şu ana kadar 2 altın, 8 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Golbol Kadın Milli Takımı, klasik yayda Karışık Okçuluk Milli takımı ve para masa tenisinde Kübra Korkut final maçlarına çıkacak.

Türkiye'nin gün sonunda madalya sayısı toplamda en az 19'a yükselecek.

Türkiye'ye altın madalyayı şu ana kadar para okçulukta Öznur Cüre Girdi, para tekvandoda Mahmut Bozteke, gümüş madalyaları para atletizmde Muhammet Khalvandi ve Aysel Önder, para halterde Abdullah Kayapınar ve Besra Duman, para tekvandoda Ali Can Özcan, Fatih Çelik ve Gamze Gürdal, para atıcılıkta Aysel Özgan, bronz madalyaları ise para okçulukta Nesim Turan/Abdullah Öztürk çifti, Ali Öztürk ve Ebru Acer, para judoda Ecem Taşın Çavdar, para halterde Nazmiye Muratlı ile para tekvandoda Meryem Betül Çavdar getirdi.

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