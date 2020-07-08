Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampı'nda Adana'da 6, Ankara'da 12, Antalya'da 9, İzmir'de 9, Mersin'de 11, Bolu'da 8, Erzurum'da ise 40 milli sporcu yer alıyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından belirli aralıklarla yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarına göre 7 şehirde toplam 95 sporcunun koronavirüs testleri negatif çıktı.

Milli Takım Olimpik Kadro Hazırlık Kampları 29-30 Temmuz tarihinde son bulacak.