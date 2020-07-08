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Galatasaray'dan Onyekuru açıklaması
Galatasaray Kulübü, kiralık sözleşmesi sona erdiği için kulübü Monaco'ya dönen Henry Onyekuru ile ilgili açıklama yaptı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Monaco'ya Henry Onyekuru'nun kiralama bedelinin ödenmediğine yönelik haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
"Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Monaco, bir aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür."
Etiketler: Galatasaray Henry OnyekuruSon Güncelleme: 8 Temmuz 2020 Çarşamba 18:07
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