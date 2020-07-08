Bakan Kasapoğlu, Malatya'da Türkiye’nin en büyük gençlik merkezi olacak Kaynarca Gençlik Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Malatyalı gençlerin yüreklerinin "Güçlü bir Türkiye" ideali için attığına işaret etti.

"Gençlerimiz, bütün insanlığın ortak değerlerini yüceltmek için kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyor, geleceğe hazırlıyorlar. Bizler de onlara bütün imkanlarımızla destek oluyor, kendilerine en yüksek standartları oluşturmak için adımlar atmaya çalışıyoruz."

"Parolamız, her daim sporda öncü gençliğiyle güçlü bir Türkiye idealidir"

Gençlik merkezi inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde parolalarının, her daim sporda öncü gençliğiyle güçlü bir Türkiye ideali olduğunu" vurguladı.

Bakan Kasapoğlu, Malatya’daki gençlik merkezlerinin, kentin gençlerine iyi şekilde hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştığını dile getirdi.

"Bu merkezlerimizde gençlerimiz sosyal çalışmalarda, gönüllülük çalışmalarında aktif görevler üstleniyor. Buna ilave olarak, eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerine katılıp kendilerini geliştirme imkanı yakalıyorlar. Gençlerimizin boş zamanlarını nitelikli aktivitelerle geçirmelerini ve bu sayede birçok yeni kazanımlar elde etmelerini sağlamak bizim en büyük amacımız."

"Spor" temalı gençlik merkezi

Gençlerin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde 58 dönümlük arazide dizayn edilen ve "spor" temalı olma özelliği taşıdığı belirtilen Kaynarca Gençlik Merkezi'nde; sinema, konferans ve spor salonları, atölyeler, kütüphane, inovasyon merkezleri gibi birçok etkinlik alanı da bulunuyor.

Kaynarca Gençlik Merkezi'nin, hizmete açılmasıyla, Battalgazi, Hanımınçiftliği, Melekbaba, Taştepe ve Kaynarca bölgesindeki gençlerin, olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştıracak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerden yararlanmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Malatya'nın spor altyapısı yeni yatırımlarla güçlenecek

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığının açıkladığı 235 gençlik ve spor yatırımıyla Malatya'nın 60-70 yıllık süreçte ihtiyaç duyacağı tüm spor tesislerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Gürkan, Bakan Kasapoğlu'nun katıldığı "Gençlik ve Spor Yatırımları Protokol İmza Töreni"nde kent adına önemli gençlik ve spor yatırımlarının ilk adımının atıldığını ifade etti.

Malatya'da çok değerli gençlik ve spor yatırımlarının hayata geçirileceğini dile getiren Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle birbirinden değerli projelerin başlangıcının yapıldığını aktardı.

Gürkan, projeler hakkında bilgi verdi.

"Bakanımız kente spor salonları, bütün ilçelerimize cimnastik salonları, semt sahaları, gençlik merkezleri ve tabiat parkında bulunan 3 bin 300 dönümlük alan içerisinde Türkiye ve bölgeye hitap edebilecek bir gençlik kampını yapma anlamında sözlerini ifade ettiler. Yatırımlarla ilgili ihale süreçlerinin başlatılması noktasında mutabakat sağladık. Malatya, önümüzdeki 60-70 yıllık süreç içerisinde ihtiyaç duyacağı sportif anlamdaki bütün tesisleri bu yatırımlarla kazanacak."

"Projeler bir an önce hayata geçirilecek"

"Spor tesislerinin yapılması noktasında vermiş olduğu talimatlardan dolayı Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bakanımız projelerin bir an önce hayata geçirilmesi noktasında ilgililere gerekli talimatları verdi. Sadece kendi alanıyla ilgili değil Malatya'ya yakışır şekilde bir kütüphane yapılması noktasında da bize her türlü ekonomik anlamda destek vereceklerini ifade ettiler. Gerekli çalışmaları başlattık, inşallah Malatya'ya güzel bir kütüphane de kazandıracağız."

İmzalanan protokoller kapsamında Malatya'da 12 ilçeye, 1 gençlik kampı, 3 tenis kortu, 1 bocce sahası, 2 yarı olimpik yüzme havuzu, 3 gençlik merkezi, 1 cirit sahası, 1 hokey salonu, 3 spor salonu, 7 basketbol ve voleybol sahası, 7 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 6 nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası ve 200 basketbol sahası yapılacak, 12 spor tesisinin de bakım ve onarımı gerçekleştirilecek.