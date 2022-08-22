Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'teki organizasyonun son gününde Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan'dan oluşan milli takım, final yarışında 39.20'lik dereceyle yedinci sırayı aldı.

Milliler, böylece puan sıralamasında Türkiye'nin hanesine iki puan yazdırdı. Erkekler 10 bin metre finalinde ise Aras Kaya 16. oldu.

Şampiyonada milli sporculardan Yasemin Can birer altın ve bir gümüş, Yasmani Copello ise bir bronz madalya kazandı. Türkiye üç madalyayla şampiyonayı 16. sırada tamamladı.