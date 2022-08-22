Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atletler Avrupa Şampiyonası'nı 3 madalya ile tamamladı
Almanya'daki gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonada birer altın, gümüş ve bronz olmak üzere üç madalya aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'teki organizasyonun son gününde Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer ve Ertan Özkan'dan oluşan milli takım, final yarışında 39.20'lik dereceyle yedinci sırayı aldı.
Milliler, böylece puan sıralamasında Türkiye'nin hanesine iki puan yazdırdı. Erkekler 10 bin metre finalinde ise Aras Kaya 16. oldu.
Şampiyonada milli sporculardan Yasemin Can birer altın ve bir gümüş, Yasmani Copello ise bir bronz madalya kazandı. Türkiye üç madalyayla şampiyonayı 16. sırada tamamladı.
Etiketler: Atletizm
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