Haber Giriş: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Futbolda 2022-2023 sezonunun Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez başkanlığında toplanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) çalışma grubu, 2022-2023 sezonu BAL gruplarını belirledi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 80 ilden 196 takımın katılacağı BAL, 14'er takımın yer aldığı 14 gruptan oluştu.
Müsabakalar sonucunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 14 takımın karşılaşacağı play-off maçlarının ardından 9 ekip TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
BAL'da sezon 1 Ekim'de başlayacak.
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