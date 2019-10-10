Batman'da ailesiyle geçimlerini sağlamak için çalıştıkları tarlaya koşarak giden ve yeteneğini keşfeden Batman Petrolspor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdüren milli atlet Ruken Tek, 15 Kasım'da Arjantin'de düzenlenecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Kozluk ilçesinde günün ilk ışıklarıyla tarlaya giderken her gün yaklaşık 10 kilometre koşan Ruken Tek'in atletizme ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Mesude Öden tarafından fark edildi.

Okulun atletizm takımına seçilen Ruken Tek, öğretmeni Öden'in desteğiyle Batman Petrolspor Kulübünün seçmelerine katıldı.

Milli takıma seçildi

Başarı sağlayan Ruken Tek, 2017'de kulüp bünyesinde katıldığı, İtalya'da düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların yer aldığı 12. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda beşincilik elde etti.

Ruken Tek, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 21 Eylül'de Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda ise 20 yaş altı kadınlar kategorisinde ikinci oldu.

Yedi yılda 100'ü aşkın şampiyonluk elde eden ve milli takıma seçilen Ruken Tek, 15 Kasım'da Arjantin'de gerçekleştirilecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'na katılmaya hak kazandı.

Batman Anadolu Lisesinden mezun olan ve aynı zamanda üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki sporcu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Dünya şampiyonu olmak için koşacak

Milli atlet Ruken Tek, yaptığı açıklamada, 12 kardeşi bulunduğunu, en büyük destekçisinin babası ve ortaokul öğretmeni Mesude Öden olduğunu söyledi.

Öğretmeni Öden'in desteğiyle atletizmde büyük başarı sağladığını dile getiren ay-yıldızlı sporcu, 7 senedir Batman Petrolspor bünyesinde koştuğunu belirtti.

Ruken Tek, gelecek ay Arjantin'de düzenlenecek 14. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığını dile getirerek, "Şampiyonada ülkemi temsil edeceğim. En büyük hayalim Arjantin'de Türk bayrağını dalgalandırmak, İstiklal Marşı okumak. İnşallah en iyi şekilde ödülümü alarak, ülkeme döneceğim." diye konuştu.

Gençlere de bu spor branşını seçmeleri tavsiyesinde bulunan Ruken Tek, "Amaç edindikleri şeyin arkasından gitsinler, hiçbir şekilde vazgeçmesinler." ifadesini kullandı.

Pişkin: "Yetişmesine önayak olduk"

Batman Petrolspor Kulübü Atletizm Antrenörü Ümit Kemal Pişkin, 7 yıldır kulüp bünyesinde koşan Ruken Tek'in Türkiye'yi Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu'nda temsil edecek olmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Ruken Tek'i okul seçmelerinde keşfettiklerini dile getiren Pişkin, "Batman Petrolspor Kulübüne alarak yetişmesine önayak olduk. Ruken'in 100'ü aşkın Türkiye ve bölge şampiyonluğu bulunmakta. Allah kısmet ederse 15 Kasım'da Arjantin'de yapılacak organizasyonda başta ülkemiz olmak üzere Batman'ı ve kulübümüzü de en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA