Feyenoord'un genç yıldızı Orkun Kökçü, performansıyla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekiyor.

İngiliz basını, 19 yaşındaki milli futbolcu için Arsenal'in girişimde bulunacağını yazdı.

Orkun Kökçü'yü bırakmak istemeyen Feyenoord'un ise bu transfere ancak yüksek bonservis bedeli karşılığında onay verebileceği belirtildi.

Haberde, genç yıldız için belirlenen rakamın da 20 milyon pound olduğu vurgulandı.

Orkun Kökçü ile Barcelona'nın da yakından ilgilendiği biliniyor. Özellikle sportif direktör Eric Abidal'in, milli futbolcunun transferi için temas halinde olduğu öğrenildi.

19 yaşındaki genç yıldız için Feyenoord'un kapısını çalmaya hazırlanan kulüpler arasında Manchester City, Napoli ve Valencia da bulunuyor.

Bu sezon Feyenoord ile 13 maça çıkan Orkun Kökçü, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kaynak: TRT SPOR