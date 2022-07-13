Milli atlayıcılardan 12 madalya
Genç milli atlayıcılar, Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda günü 12 madalyayla tamamladı.
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular beşer altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalya kazandı.
Madalya kazanan mili sporcular ve kategorileri şöyle:
Altın:
Asım Cihan Uzal: Genç Erkekler E Grubu 1 Metre Tramplen
Sude Köprülü: Genç Kızlar A Grubu Kule
Ecrin Geçol: Genç Kızlar D Grubu Kule
Ahmet Ufuk Erol: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen
Bertuğ Demir: Genç Erkekler B Grubu 1 Metre Tramplen
Gümüş:
Sevgi Erdem: Genç Kızlar D Grubu Kule
Ece Şevval Erzincan: Genç Kızlar A Grubu Kule
Asya Gül Ünal: Genç Kızlar C Grubu Kule
Mustafa Ömer Macit: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen
Barış İkinci: Genç Erkekler A Grubu 3 Metre Tramplen
Bronz:
Ilgın Çimen: Genç Kızlar B Grubu 3 Metre Tramplen
Simay Arslankan: Genç Kızlar A Grubu Kule