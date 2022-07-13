Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Varna kentinde devam eden organizasyonda milli sporcular beşer altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalya kazandı.

Madalya kazanan mili sporcular ve kategorileri şöyle:

Altın:

Asım Cihan Uzal: Genç Erkekler E Grubu 1 Metre Tramplen

Sude Köprülü: Genç Kızlar A Grubu Kule

Ecrin Geçol: Genç Kızlar D Grubu Kule

Ahmet Ufuk Erol: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen

Bertuğ Demir: Genç Erkekler B Grubu 1 Metre Tramplen

Gümüş:

Sevgi Erdem: Genç Kızlar D Grubu Kule

Ece Şevval Erzincan: Genç Kızlar A Grubu Kule

Asya Gül Ünal: Genç Kızlar C Grubu Kule

Mustafa Ömer Macit: Genç Erkekler D Grubu 3 Metre Tramplen

Barış İkinci: Genç Erkekler A Grubu 3 Metre Tramplen

Bronz:

Ilgın Çimen: Genç Kızlar B Grubu 3 Metre Tramplen

Simay Arslankan: Genç Kızlar A Grubu Kule