Joshua King, Norveç'in başkenti Oslo'dan kalkan Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

İstanbul'da olduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren King, "Açıkçası buraya gelmek güzel. Yarın bir konuşma gerçekleştireceğiz. Umarım bazı şeyleri sonuca kavuştururuz. En son resmi olarak futbol oynamamın üzerinden haftalar ve aylar geçti. Milli takım maçları vardı, o sürecin ardından çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki süreci sabırsızlıkla bekliyorum" sözlerini kullandı.

"En iyi iki arkadaşım çılgın birer Fenerbahçe taraftarı"

En iyi iki arkadaşının Fenerbahçe taraftarı olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "İki arkadaşım da sekiz yaşından beri çok çılgın birer Fenerbahçe taraftarı. 15 yaşından beri Fenerbahçe forması giymemi söylüyorlar. Nasıl söylenir bilemiyorum ama iyi yönden bakarsak biraz çılgınca geliyor. Umarım yarın her şey güzel olur" şeklinde konuştu.

Joshua King, sonrasında Fenerbahçe Kulübü yetkilileriyle alandan ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımın, sağlık kontrolünün ardından Norveçli futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.