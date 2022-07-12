Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serdar Saatçı kadro dışı bırakıldı
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ta genç futbolcu Serdar Saatçı, Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır" sözleri yer aldı.
Saatçı'nın, yarından itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Etiketler: Beşiktaş
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