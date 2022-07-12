Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır" sözleri yer aldı.

Saatçı'nın, yarından itibaren BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı çalışmalarına devam edeceği belirtildi.