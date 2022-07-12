Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKE Ankaragücü Federico Macheda'yı transfer etti
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı MKE Ankaragücü, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan forvet oyuncusu Federico Macheda'yı kadrosuna kattı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İtalyan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Macheda'nın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız da katıldı.
Macheda, Panathinaikos formasıyla geçen sezon ligde 16 maçta 3 gol atarken, Yunanistan Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise fileleri bir kez havalandırdı.
Ülkesinin Lazio takımının altyapısında yetişen ve genç yaşta İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Macheda, İngiliz ekibinin yanı sıra bir dönem Almanya ekibi Stuttgart ve İtalya temsilcisi Sampdoria'da da görev aldı.
#FedericoMacheda pic.twitter.com/MI5r5OZpij— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) July 12, 2022
Etiketler: MKE Ankaragücü Transfer Haberleri
Son Haberler
- 20:52
- 21:03
- 20:39
- 20:34
- 20:31
Sıradaki Haber
Fransa Bisiklet Turu'nda onuncu etap geçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz