DC United Kulübü, 36 yaşındaki Wayne Rooney ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu konumundaki Rooney, futbolculuk döneminde iki sezon boyunca DC United forması giymişti.

Rooney, ilk teknik direktörlük deneyimini 2020'de Derby County'nin başına geçerek yaşamıştı.

Nisan ayında Hernan Losada'nın görevine son veren DC United Kulübü, geçici teknik direktör olarak Chad Ashton ile anlaşmıştı.