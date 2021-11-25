İngiliz basınına konuşan İspanyol teknik adam, Wenger'in Arsenal'a dönmesi gerektiğini belirtti.

"Onun yakınımızda olmasından büyük memnuniyet duyarım. Kulüpte başardıklarıyla herkesin sevgisini, takdirini ve saygısını kazanan Wenger'in, çevremizde olması bile büyük değişikliklere yol açar. Bence o da burada harika vakit geçirir."

"Umarım, yeniden yakınımızda olmayı seçer"

Arteta, FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü görevini sürdüren Wenger ile bir süredir görüştüğünü aktardı.

"Son olarak belgeselinin yapıldığı gala gecesinde onunla konuştum. Onunla sohbet etmek ve görüş alışverişinde bulunmak, benim için harika bir deneyimdi. Takıma geri dönmesini istedim. Umarım, yeniden yakınımızda olmayı seçer."

Arteta, 72 yaşındaki Wenger'in bu teklifi kabul etmesi halinde, hangi görevle kulübe döneceği konusunda yorum yapamayacağını, buna yönetimin karar vereceğini de sözlerine ekledi.

Arsenal'ı 1996-2018 yılları arasında çalıştıran Fransız teknik direktör, 3 lig şampiyonluğu yaşarken, 7 kez de İngiltere Federasyon Kupası kaldırdı.

Wenger döneminde Arsenal'da futbolcu olarak görev alan Arteta ise 2019-20 sezonunda takımına Federasyon Kupası'nı kazandırmıştı.