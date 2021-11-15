Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Miha Zajc milli takımda performansını artırdı
Fenerbahçeli Miha Zajc kendisinden beklenen başarıyı sahaya yansıtmaya başladı. Fenerbahçe'de ve milli takımında oynadığı son 3 maçta fileleri havalandıran Sloven futbolcu, dikkatleri üzerine çekti.
Miha Zajc çok formda. Fenerbahçeli futbolcu son 8 günde 3 farklı rakibe gol attı.
27 yaşındaki orta saha, milli aradan önce ligde 2-2 biten Yukatel Kayserispor maçında takımının ilk golüne imza attı.
Zajc daha sonra gollerine Slovenya forması altında devam etti. Başarılı oyuncu Dünya Kupası elemelerinde 11 Kasım'da 2-2 sona eren Slovakya maçında takımının ilk golünü attı.
Zajc, 14 Kasım'da ise Slovenya'nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 yendiği karşılaşmada yine takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı.
Fenerbahçeli futbolcunun gollerine rağmen 14 puanlı Slovenya'nın 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı kalmadı.
H grubunu Hırvatistan 23 puanla lider, Rusya ise 22 puanla ikinci tamamladı.
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