MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu: Bazı hakemler ilk yarı sonuna kadar dinlendirilecek

TFF'nin internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla açıklama yapıldı.
İbanoğlu, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük maçının hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Hüseyin Göçek arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın hayal ürünü ve gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine ait iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim."
MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu’ndan Açıklama pic.twitter.com/cLKg6UciCt— TFF (@TFF_Org) November 27, 2023