Mevlüt Erdinç'ten Galatasaray - PSG maçı yorumu01 Ekim 2019 Salı 14:47 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 15:01
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Mevlüt Erdinç, eski takımı Paris Saint Germain'in Galatasaray ile yapacağı maç öncesinde Fransız ekibinin internet sitesine konuştu.
2009 - 2012 yılları arasında Paris Saint Germain forması giyen Mevlüt Erdinç, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçı değerlendirdi.
Paris ekibinin galibiyete daha yakın olduğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri ama Fenerbahçe kadar değil. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü, iki takım da kazanmak isteyecek" ifadesini kullandı.
Başkent ekibinin maçlarını ilgiyle takip ettiğini de belirten Mevlüt, "Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım. Paris'le anlaşmadan önce birkaç kulüp beni istemişti. Fakat benim aklımda Paris Saint Germain'den başka takım yoktu" dedi.
Kaynak: TRT SPOR