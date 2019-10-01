2009 - 2012 yılları arasında Paris Saint Germain forması giyen Mevlüt Erdinç, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynayacağı maçı değerlendirdi.

Paris ekibinin galibiyete daha yakın olduğuna dikkat çeken tecrübeli futbolcu, "Galatasaray, Türkiye'nin büyük kulüplerinden biri ama Fenerbahçe kadar değil. Harika bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü, iki takım da kazanmak isteyecek" ifadesini kullandı.

Başkent ekibinin maçlarını ilgiyle takip ettiğini de belirten Mevlüt, "Küçükken PSG forması giymeyi hayal ediyordum. Bu şansı da yakaladım. Paris'le anlaşmadan önce birkaç kulüp beni istemişti. Fakat benim aklımda Paris Saint Germain'den başka takım yoktu" dedi.

Kaynak: TRT SPOR