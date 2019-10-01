Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı01 Ekim 2019 Salı 13:59 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 14:08
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı bugün başlıyor. İşte ikinci hafta programı...
Finaline İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları, bugün ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün saat 22.00'de PSG'yi konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Bugün:
19.55 Real Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Atalanta (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Galatasaray - PSG (Fransa)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Juventus (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Atletico Madrid (İspanya)
Yarın:
19.55 Genk (Belçika) - Napoli (İtalya)
19.55 Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz)
22.00 Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere)
22.00 Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda)
Kaynak: TRT SPOR