Spor
Premier Lig'de haftanın maçında kazanan yok01 Ekim 2019 Salı 11:46 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 12:07
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.
Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.
Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Premier Lig manchester united İngiltere Premier Lig