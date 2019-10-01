Leicester City'nin kilidi Çağlar Söyüncü01 Ekim 2019 Salı 14:01 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 14:08
Premier Lig'in lider Liverpool ile en az gol yiyen takımı olan Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün performansı da her geçen gün Ada'da gündem konusu oluyor. Bu kez de Jermaine Jenas, Çağlar hakkında konuştu.
Harry Maugire'in 80 milyon paundluk ayrılığının ardından Leicester City savunmasında ortaya çıkan boşluk 23 yaşındaki Türk futbolcu Çağlar Söyüncü tarafından doldurulmuş gibi görünüyor.
Çağlar Söyüncü ve Evans birlikteliği, Leicester City'yi lider Liverpool ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumuna getirdi. 'Tilkiler' şu ana kadar da 10 maçta sadece 1 kere yenildi.
İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Jermaine Jenas, BBC Radio 5'te Çağlar Söyüncü hakkında övgü dolu sözler söyledi:
"Maguire buradayken, Çağlar yeterince zaman alamadı. Ancak kulüp onda bir şeyler olduğunu görüyordu. Bazen, bazı oyuncular sıraları geldiği zaman sorumluluk almaktan kaçmazlar. Çağlar fırsatını yakaladı. Ona nasıl oynaması gerektiğini açık bir şekilde anlatan bir hocayla çalışıyor ve işini iyi yapıyor"
Kaynak: TRT SPOR