Harry Maugire'in 80 milyon paundluk ayrılığının ardından Leicester City savunmasında ortaya çıkan boşluk 23 yaşındaki Türk futbolcu Çağlar Söyüncü tarafından doldurulmuş gibi görünüyor.

Çağlar Söyüncü ve Evans birlikteliği, Leicester City'yi lider Liverpool ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumuna getirdi. 'Tilkiler' şu ana kadar da 10 maçta sadece 1 kere yenildi.

İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Jermaine Jenas, BBC Radio 5'te Çağlar Söyüncü hakkında övgü dolu sözler söyledi:

"Maguire buradayken, Çağlar yeterince zaman alamadı. Ancak kulüp onda bir şeyler olduğunu görüyordu. Bazen, bazı oyuncular sıraları geldiği zaman sorumluluk almaktan kaçmazlar. Çağlar fırsatını yakaladı. Ona nasıl oynaması gerektiğini açık bir şekilde anlatan bir hocayla çalışıyor ve işini iyi yapıyor"

Kaynak: TRT SPOR