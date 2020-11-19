Galatasaray Kulübünde başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Maslak Hilton Oteli'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Öztürk, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimi kaybetmesi durumunda mayısta yeniden aday olacağını belirtti.

"Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var"

Öztürk, seçim tarihini şu anki yönetimin getirdiğini vurguladı.

"Galatasaray, benim varoluş sebebim. Benim anlatacağım fabrikalarım yok ama babamın bıraktığı bir mazi var. Hep söylüyoruz seçimler mayıs ayında yapılmalı. Şu anda Dursun Özbek nefretini kullanarak seçilen bir başkan var. Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor."

"Doğru tarih mayıs 2021'dir. Baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür"

Öztürk, yaklaşık 2 yıl önce yola çıktıklarını ve baskın seçimlere de hazır olduklarını dile getirdi.

"Hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız, arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun. Biz hem sponsorlarımızla hem de nakit akışımızla hazırız. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımız bitirdik. İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700'e düşen vakalar döneminde yani temmuz ayında yapsalardı. Yönetimin art niyetli bir seçim planlandığını düşünüyorum."

[Fotoğraf: AA]

"Yeni Franck Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor"

Öztürk, şu anki yönetimin bir takım bahaneler öne sürerek divan toplantılarına katılmadığını anlattı.

"Bu yönetim geçmiş dönem futbolcu borçları dahil 31 Ocak tarihine kadar tüm ödemeleri vermek zorunda. Yoksa 26'sında seçileceksiniz, 30'unda mazbata alacaksınız, 31'inde belki de 20 milyon euro ödemek zorundasınız. Yeni Franck Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor. Onun için bugünden yarına resmen aday olanlara geçmiş borçlar da dahil hepsini açıklamaları gerekiyor. Benim işim yönetimi eleştirmek değil ama 26 Aralık'ta kim gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli. Galatasaray birilerinin hesapları uğruna 50 milyon euro kaybetti. Florya'yı aldık diye seviniyorlar, biz onu banka kredisiyle aldık. Florya bizim değil, bankanın. Galatasaray'ın geleceği Kemerburgaz, bizim de en büyük hedefimiz o."

"Yılda 8 milyon euro verdiğiniz adam 6 hafta oynayamıyor"

Metin Öztürk, Galatasaray Futbol Takımı'nın Florya'da çok kötü bir zeminde antrenman yaptığını ve bu sebeple futbolcuların uzun süreli sakatlıklar yaşadığını dile getirdi.

"Futbolcular Florya'da o beton gibi antrenman sahasında maç yaptıkları için adaleler zorlanıyor. Sizin yılda 8 milyon euro verdiğiniz adam 6 hafta oynayamıyor. Bırakın rakiplerimizi 10. sıradaki takımların sahaları bizden daha iyi. Bizi öncelikli projemiz Kemerburgaz. 1 yıl içinde, göreve başlar başlamaz tüm işleri hallederiz. Günlük politikalarla bu işleri halledemezsiniz. Biz iş yapmak üzere geliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Öztürk, seçim tarihinde 65 yaş üstü üyelerin oy kullanmalarının çok zor olduğunu ifade etti.

"Şu anki yönetim herhalde divandan intikam almak istiyor. Seçim seçim diyordunuz, yapıyoruz diyorlar. Galatasaray muhabirleri lütfen yalvarıyorum gazetecilik yapın. Bizim 10 gün önce söylediğimizi bugün seçim malzemesi yapıyorlar. Kim seçilirse seçilsin mayısta bir daha seçim var. Böyle saçma reklamlarla uğraşmayalım. Bu gitsin de kim gelirse gelsin gibi saçma sapan bir şey olmaz. Mustafa Cengiz ekibi 40 proje saydı, hangisini yaptılar? Bu yönetim 2 kere seçildi. Kimse Galatasaray markasının önünde değildir. 26 Aralık'ta seçim varsa biz o seçimde varız. Biz 2021 Mayıs'a adayız ama yarın seçim varsa orada da varız."

Başkan Mustafa Cengiz'in seçimde aday olması gerektiğini de vurgulayan Öztürk, rekabetçi olmayan hiçbir yarışın doğru olmayacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.