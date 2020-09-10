Haber Giriş: Kaynak: İHA
Metehan Altunbaş LASK Linz'e transfer oldu
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, altyapıdan yetişen Metahan Altunbaş'ın Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştığını duyurdu.
Eskişehirspor'un genç forveti Metehan Altunbaş, LASK Linz'e transfer oldu.
Transferi resmi internet sitesinden açıklayan Eskişehirspor, şu ifadelere yerdi:
"Kulübümüz altyapısından yetişen 2003 doğumlu oyuncumuz Metehan Altunbaş, Avusturya Bundesliga ekiplerinden LASK Linz takımıyla anlaştı. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde sağlık ve başarı diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan!"
Hayalimiz, Metehan gibi hayali uçsuz bucaksız olan gençler yetiştirebilmek ve günü geldiğinde onlarla gururla vedalaşabilmek...— Eskişehirspor (@Eskisehirspor) September 10, 2020
Avusturya LASK Linz takımına transfer olan evladımıza, yeni yolcuğulunda sağlık, başarı ve her zaman mutluluk diliyoruz. pic.twitter.com/QbM9ELDMQ3
Etiketler: trasfer Metehan Altunbaş LASK Linz eskişehirsporSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 15:24
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