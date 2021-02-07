Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil'den derbi paylaşımı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Galatasaray ile oynadıkları ve 1-0 mağlup oldukları derbiye ilişkin paylaşımda bulundu.
Mesut paylaşımını sosyal medya hesabından yaptı.
"Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak."
... Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 7, 2021
Etiketler: Fenerbahçe Mesut Özil Derbi Galatasaray
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