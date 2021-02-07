Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre mesajında milli takımın Türk basketbol tarihinde Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda unutulmaz başarılara imza attığını belirtti.

"Milli takımımızın, İspanya ve Fransa'da düzenlenecek organizasyonda da yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum."

Bakan Kasapoğlu, milli takımın başarısında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.