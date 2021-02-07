Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Kadın Basketbol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre mesajında milli takımın Türk basketbol tarihinde Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda unutulmaz başarılara imza attığını belirtti.
"Milli takımımızın, İspanya ve Fransa'da düzenlenecek organizasyonda da yeni zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum."
Bakan Kasapoğlu, milli takımın başarısında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.
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