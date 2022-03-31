Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kararı yeniden değerlendirilecek. Milli maç arasında takımdan uzaklaştırılan iki futbolcunun durumları, yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak.

Bu hafta sonuna kadar yapılması beklenen toplantı, iMesut ve Ozan'ın kaderini belirleyecek. Fenerbahçe camiasında tartışılmaya devam eden kadro dışı bırakma kararı, yeni bir boyut kazanabilir.

"Tedbiren" kadro dışı bırakılan ve idari izinli sayılan, bu nedenle antrenmanlarda yer almayan Mesut ve Ozan'dan ilk olarak savunma istenecek. Sarı lacivertli yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal ile görüştükten sonra iki futbolcu için nihai kararı verecek.

Diğer yandan özür dilemeleri halinde hem Mesut, hem de Ozan affedilmelerinin söz konusu olabileceği öğrenildi.

Ayrıca kadro dışı kararının ardından sosyal medyada ‘Aslolan Fenerbahçe' paylaşımında bulunan Mesut'un, menajeriyle sürekli görüş alışverişinde bulunduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar ayrılmak istemediği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor maçının devre arasında İsmail Kartal ile sorun yaşayan ünlü yıldızın, sarı lacivertli takıma dönmeye yakın olduğu ifade edildi.

