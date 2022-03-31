Beşiktaş, Valerien Ismael yönetimindeki ilk maçına Trabzon deplasmanında çıkacak. Bu sezon dış sahada istediği sonuçları alamayan siyah beyazlılar, yeni teknik adamıyla yeni bir başlangıca imza atmayı hedefliyor.

Beşiktaş, yaklaşık 1 haftadır Fransız teknik adam yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Ancak bu hazırlık sürecine, milli takımlarının kamplarında bulunan bir çok oyuncu katılamadı.

Rıdvan, Vida, Batshuayi, Larin, Atiba ve Ghezzal’ın; milli takımlarındaki durumları da yakından izlendi.

Valerien Ismael taktik çalışmalara ağırlık verdi

Analiz ekibi, bu futbolcuların maç ve antrenman tempolarına kadar tüm verileri Valerien İsmael'e aktardı.

Valerien Ismael'in, milli oyuncuların dönüşüyle taktik antrenmanlara ağırlık vermesi bekleniyor. Trabzonspor maçında 3-4-3 sistemiyle çıkmayı düşünen Fransız teknik adamın, ligin kalan 8 haftasında da bu sistemden ödün vermeyi düşünmediği belirtiliyor.

Yönetimden Ismael'e destek

Bu arada sportif direktör Ceyhun Kazancı ve yönetim, uyum sürecini çabuk atlatabilmesi için Valerien İsmael'e destek oluyor.

Sezon sonuna kadar tesislerde kalacak 46 yaşındaki teknik adam, takımdaki ortamı ve tesislerdeki imkanları beğendiğini de bildirdi.