Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 23:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mesut Özil Konya'da yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe'de, İttifak Holding Konyaspor mücadelesi öncesi sakatlık şoku yaşandı. Sarı Lacivertli ekibin Konya deplasmanında oynayacağı kritik maçta Mesut Özil'in forma giyemeyeceği bildirildi.
Tecrübeli futbolcu, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
33 yaşındaki oyuncunun ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 00:30
- 00:18
- 00:08
- 00:04
- 23:41
Sıradaki Haber
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Gervinho sezonu kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz