Haber Giriş: 29 Ekim 2021 Cuma 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Trabzonspor'da sakatlık şoku: Gervinho sezonu kapattı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Trabzonspor'da Gervinho'nun sağ ön çapraz bağları koptu. Fildişi Sahilli oyuncu sezonu kapattı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 2-1 yenen bordo mavili takımdan kötü haber geldi.
Gervinho, mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmişti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gervinho'nun sağ çapraz bağının koptuğunu ve 6 ay sahadan uzak kalacağını açıkladı.
Etiketler: Trabzonspor
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