Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mesut Özil: Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle
Fenerbahçe'de forma giyen Mesut Özil, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere de destek verdi.
Mesut Özil, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra görseliyle birlikte fotoğrafını paylaştı.
"Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."
Eid Mubarak to all Muslims around the world May all our fasts and duas be accepted from this blessed month - My prayers are with those who can’t celebrate in peace today دعواتي لكم ، أخواني وأخواتي في فلسطين pic.twitter.com/nNaMDCLRMw— Mesut Özil (@MesutOzil1088) May 13, 2021
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