Mesut Özil, sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra görseliyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

"Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlarım. Bu mübarek aydaki oruçlarımız ve dualarımız kabul olsun. Dualarım bugün bayramı barış içinde kutlayamayanlarla. Filistin'deki kardeşlerim dualarım sizinle."