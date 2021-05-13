Beşiktaş'ta tüm planlar, İzmir'de şampiyonluk turu atmak üzerine yapılıyor. Göztepe maçı öncesinde yardımcılarıyla görüşen Sergen Yalçın, kritik maça başlayacağı 11'i belirlemeye yoğunlaşmış durumda.

Siyah beyazlılarda kaleyi Ersin koruyacak. Savunma hattında değişiklik yapmayı düşünmeyen deneyimli çalıştırıcı; sağda Rosier, solda ise N’Sakala’ya forma verecek.

Savunmanın ortasında ise Welinton-Vida ikilisi olacak.

Defansın önünde Josef de Souza’nın oynamasına kesin gözle bakılırken; hücum hattının sağında Ghezzal, solunda ise N’Koudou’nun şans bulması bekleniyor.

Orta sahanın ortası için yapılan planları ise Ljajic’in sakatlanması bozdu. Sergen Yalçın’ın, bu bölgede cezası sona eren Atiba'ya görev vereceği ifade edildi.

Kanadalı oyuncunun partneri ise ya Necip ya da Dorukhan olacak. Kaptan Necip’in, formaya 1 adım daha yakın olduğu gelen haberler arasında.

İleri uçta ise bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Cyle Larin yer alacak. Beşiktaş'ta Gökhan Töre’nin, Göztepe maçında kadroda olması bekleniyor.

Sergen Yalçın; Aboubakar, Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Oğuzhan Özyakup'tan ise İzmir deplasmanında yararlanamayacak.