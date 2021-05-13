Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2021 Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarışı Serisi, 30 Mayıs'ta İstanbul'daki yarışla start verecek.

Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle Beykoz'un şehir, doğa, deniz dolu atmosferinde gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İstanbul'da, 15 ülkeden 1.000 bisikletsever pedal çevirecek.

40 ve 80 kilometrelik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul'da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olacak.

Yerli ve yabancı sporcuları ağırlayacak yarışın startı Beykoz Belediyesi'nin önündeki Expo Alanı'ndan verilecek.

Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçecek bisikletçiler, finişi yine Expo Alanı'nda yapacak. Etap tırmanma eğimiyle de dikkati çeken Turkcell GranFondo İstanbul'da, her kategoride kadın ve erkek birinciler belli olacak.

Geçen yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa'da düzenlenen GranFondo Bursa yarışında olduğu gibi Turkcell GranFondo İstanbul'da da "Hareket Et" vurgusu yapılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış olarak düzenlenecek mücadelenin sembolik start'ında sporcular maskeleriyle yer alacak.