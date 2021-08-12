Mesut Özil, Fransız L’Equipe gazetesine açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'de oynamanın baskı yarattığını kabul etti.

"Ben bunu bir motivasyon olarak görüyorum. Bu kadar özel bir ilgi ve sevgi gösterilince karşılığında en iyisini vermek için kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Bu sevgiyi görmek, bir futbolcunun başına gelebilecek en güzel şey."

"Türkçe konuşarak, Fenerbahçe'nin maçlarını izleyerek büyüdüm"

Mesut Özil, geçmişinde Türkiye ile bağlarını hiç koparmadığını söyledi. Başarılı oyuncu, Türkiye'ye kan ve gönül bağı sayesinde her zaman aşina olduğunu belirtti.

"Bazı akrabalarım burada yaşadığı için neredeyse her yaz ziyarete gelirdik. Evde Türkçe konuşarak ve televizyonda Fenerbahçe'nin maçlarını izleyerek büyüdüm. Burada futbol oynamak ve insanları futbola bağlayan tutkuyu en ön sıradan hissedebilmek, benim için çok anlamlı."

Mesut Özil, Fenerbahçe’nin çocukluk aşkı olduğunu kaydetti.

"Bir gün bu formayı giyebilmek benim için gerçek bir rüyaydı. İmza atalı 7 ay oldu ve bu kulüpte oynamanın ne demek olduğunu her geçen gün daha fazla anlıyorum."

Pandemi yüzünden henüz taraftar ile bu hisleri yeteri kadar paylaşamadığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Ancak son zamanlarda, özellikle sosyal medyada bana çok destek verdiler" sözleriyle taraftara teşekkür etti.