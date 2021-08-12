Hatayspor, Kasımpaşa ile yeni yuvasında seyircisi önünde karşılaşmak için gün saymaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında 2016 yılı sonlarında inşasına başlanan ve 25 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan modern statta 28 loca bulunuyor.

[Fotoğraf: AA]

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Süper Lig'de yeni sezonun kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu ve yeni statlarında ilk kez kendi seyircileri karşısına çıkacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Son derece güzel ve modern bir stada kavuştuklarını belirten Özat, burada taraftarlarıyla birlikte daha başarılı sonuçlar almayı umut ettiklerini kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Özat, taraftarların desteğini her zaman yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

"Gerçekten çok güzel bir stadımız var. Yüzde 65 hibrit, yüzde 35 organik çime sahip olması, bizim için bir ilk olacaktır. Daha önceki stadımız yüzde 100 organikti. Bizim için farklı bir ambiyans taşıyan stadımız oldu. Stadımızın kuru bir bina olmasından öte sese, taraftara ihtiyacı var. Her şey insanla güzel, başarı insanla paylaşılınca anlamlı olur. Bunu da taraftarlarımızdan bekliyoruz, bu desteği onlardan istiyoruz, bizden esirgememelerini rica ediyoruz. Başarımız bir ise onlarla iki olur. Bu yıl hedefimiz ligi ilk 10'da bitirmek. Futbol oynandığı zaman hedefler güncellenir. Bizi kader, başarı, hırs, planlama nereye taşır onu hep birlikte göreceğiz."