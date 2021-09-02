Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarı final müsabakasında Meryem, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finalde mağlup ettiği Perulu Leonor Espinoza Carranza'yla altın madalya mücadelesi verdi.

İlk raunt 4-4 berabere biterken, ikinci raundu Perulu sporcu 12-10 önde bitirdi. Son rauntta risk alan Meryem istediği puanları alamadı, tatamiden 34-21 mağlup ayrılarak gümüş madalyada kaldı.

2019'da Avrupa şampiyonluğu, 2017'de de dünya üçüncülüğü bulunan Meryem, kariyerine bir de paralimpik madalyası ekledi.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.