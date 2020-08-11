Kulüpten yapılan açıklamada, "Mert Nobre'nin yardımcılıklarını Süleyman Bayram, Taşkın Aksoy ile kondisyon antrenörleri Emrah Sirkecioğlu, Eduardo Caro Balada ve kaleci antrenörü Suat Arıcan yapacak." denildi.

Kulübün doktorluk görevine Savaş Kudaş getirildi

Gençlerbirliği Kulübünün futbol takımı doktoru Savaş Kudaş oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde daha önceki dönemlerde başarı ile görev yapmış Uzman Doktor Savaş Kudaş, 2020-2021 sezonu itibarıyla yeniden kulübümüzde görev alacak. Savaş Kudaş ve ekibine hoş geldin diyor, görevlerinde başarı diliyoruz." denildi.

Gençlerbirliği Kulübü, futbol takımı doktoru Gürhan Dönmez ile yollarını ayırmıştı.

Gençlerbirliği'nde sağlık kontrolleri yapıldı

Gençlerbirliği futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Ankara'da bir hastanede gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin kan tetkikleriyle başladığı, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerindeki muayeneler sonrasında, akciğer ve efor testleriyle tamamlandığı ifade edildi.

Sağlık kontrollerine, takıma yeni katılan Brezilyalı oyuncu Diego Angelo'nun da katıldığı belirtildi.