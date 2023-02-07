Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için Ülker Stadı'nda başlattığı yardım kampanyası kapsamında açıklamada bulundu.

Mert Hakan, dualarının depremzedelerle olduğunu vurguladı.

"Vatanımıza milletimize baş sağlığı diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere sabır, enkaz altında olanların yakınlarına Allah yardım etsin. Elimizden hiçbir şey gelmiyor, canımız çok sıkkın. Elimizden bir şey gelmemesi daha üzücü. Ne yapabiliyorsak yapmaya çalışıyoruz."

28 yaşındaki oyuncu, afet bölgesindeki yakınlarından haber aldıklarını anlattı.

"Durum gerçekten çok vahim. Allah herkesin yardımcısı olsun, milletimizin yardımcısı olsun. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke onlara orada sahada yardımcı olabilsek. Bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum. Konuşacak çok bir şey yok, çok üzgünüz. Allah yardımcımız olsun."