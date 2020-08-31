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Mert Çetin aday kadrodan çıkarıldı
[Fotoğraf:AA]
A Milli Futbol Takımı'nda Mert Çetin, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'nın Hellas Verona takımında forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Macaristan ve 6 Eylül'de Sırbistan ile karşılaşacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takım Mert ÇetinSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 10:26
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