MHK'de daha önce başkan yardımcısı Metin Tokat da görevinden ayrılmıştı.

Merkez Hakem Kurulu, hakem ve gözlemcilere gönderdiği mesajla MHK olarak istifalarını TFF Yönetim Kurulu'na sunduklarını iletti.

"Değerli hakemlerimiz ve gözlemcilerimiz, Merkez Hakem Kurulu olarak bugün itibari ile TFF Yönetim Kuruluna istifamızı kurul olarak sunmuş bulunmaktayız. Hepinize bundan sonraki hayatınızda sağlık ve başarılar dileriz."

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