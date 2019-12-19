Merih Demiral İtalya’da rüştünü ispatladı.

Sezonun ilk haftalarında yedek kulübesinde oturan Milli oyuncu, artık kadronun değişmez oyuncusu olma yolunda önemli mesafe katetti.

Sezon başında İtalya basınına göre, Leonardo Bonucci gibi tecrübeli ve Matthijs De Ligt gibi üst düzey genç bir stoperin olduğu takımda Merih’in forma giyme şansı yok denecek kadar azdı.

Buna rağmen Merih, imkansız gibi görünen bir başarıya imza attı.

A Milli Futbol Takımındaki futboluyla adından söz ettiren genç futbolcu ay yıldızlı forma altındaki başarısını Serie A’ya da taşıdı.

Juventus’un deplasmanda Lazio’ya 3-1 yenilmesi Merih Demiral için on birinin kapısını araladı.

Merih’in Milli takımdaki performansından övgüyle bahseden Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi’ndeki Leverkusen maçında genç futbolcuyu on birde sahaya sürdü.

Siyah beyazlıların 2-0 kazandığı maçta milli oyuncu sahayı alkışlarla terk edecek kadar iyi oynadı.

Merih’in basının ve taraftarın beğenisini kazanan performansından sonra Maurizio Sarri sezon başı Ajax’tan 85 milyon euro'ya transfer ettikleri Matthijs De Ligt’i yedek oturtmaya karar verdi.

Milli oyuncumuz Juventus’un evinde 3-1 kazandığı Udinese ve deplasmanda 2-1 galip geldiği Sampdoria maçlarında De Ligt’in yerine on birde yer aldı.

Sarri: Ondan vazgeçemeyiz

Teknik direktör Maurizio Sarri de Sampdoria maçı sonrasında 21 yaşındaki futbolcuya ayrı bir parantez açtı:

"Merih Demiral'ın takım arkadaşlarına yaydığı müthiş bir enerji var. Antrenmanlarda harika performans gösteriyor ve böyle oynadığı sürece ondan vazgeçemeyiz"

Bu iki maçta Merih’in Bonucci ile savunmanın göbeğinde iyi bir ikili oluşturması, '' Matthijs de Ligt'in uzun süre yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak'' şeklinde yorumlandı.

Juventus bu sezon Merih Demiral’in on birde sahaya çıktığı dört maçtan da galip ayrıldı.

Kaynak: TRT SPOR

