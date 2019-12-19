Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 16. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Beşiktaş'a karşı son 17 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 17 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 17 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 10'unu kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 17 maç

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 17 maçı şöyle:

Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, bir diğer önemli rakibi Galatasaray'a karşı ise Kadıköy'de geçilmesi güç bir başarıya imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 23 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:

Kaynak: AA

