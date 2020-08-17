Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mensah, "Burada muhteşem 2 yıl geçirdim. Şimdi benim için çok önemli bir macera başlıyor" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı'na teşekkür eden 25 yaşındaki futbolcu, "Büyük Kayserispor taraftarına ve benden yardımını hiç esirgemeyen tüm kulüp çalışanlarına çok teşekkür ederim. Kalbim her zaman sizinle olacak." ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı formayı 54 karşılaşmada giyen Ganalı oyuncu, 9 gol 9 asistlik performans sergiledi.