"Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. Kulüplerimizin yabancı oyuncu ödemeleri olduğu için sistem mantıklıydı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü senede ise kontratta değişiklik talepleri gelmeye başlandı. İndirim verildi, fiyat düştü. Kulüpler buna anlayış gösterdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz."