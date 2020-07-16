Haber Giriş: Kaynak: AA
Halı Saha Futbol Federasyonu halı sahaların açılmasını istiyor
[Fotoğraf: AA]
Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut, halı sahaların açılmasına ilişkin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna talepte bulundu.
Federasyon Başkanı Bulut'un imzasıyla Bilim Kuruluna gönderilen dilekçede, "Türkiye'de ortalama 20 bin halı saha bulunmaktadır. Bu halı sahalarda 10 bine yakın futbol okulları faaliyet göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.
Dilekçede kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olmasının ekonomik açıdan zor durumlara yol açtığı vurgulandı.
"Halı sahalarda sizin önereceğiniz tedbirler ve kurallar çerçevesinde futbol oynatılmasını istiyoruz. Tesislerimizde belirlenecek sağlık tedbirlerini alıp faaliyete geçmek istiyoruz. 'Halı Saha Pandemi Kurulu' kurup 81 ilde temsilcisi olan federasyonumuz denetiminde kontrollü bir şekilde futbol oynanmasını sağlamada yardımcı olabiliriz."
Etiketler: halı saha Halı Saha Futbol FederasyonuSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 18:12
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