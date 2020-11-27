Mehmet Sepil, Adnan Süvari Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi Covid-19 testinin iki gün önce negatife döndüğünü, hastalığı çok az semptomla geçirdiğini söyledi.

Sepil, Covid-19 kaynaklı maça çıkamayacak takımların hükmen yenik kabul edilmesi iddialarına ilişkin sonu üzerine, devre arasına kadar böyle bir değişikliğin olmayacağını aktardı.

"Uygulamada acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu?"

Sepil, ligin ilk yarısının tamamlanacağı 24 Ocak'tan sonra önlerinde kısa bir süre kalacağını vurguladı.

Sepil, koronavirüs nedeniyle maça yeterli sayıda oyuncu çıkaramayacak takımın hükmen yenik kabul edilmesi yönünde Türkiye Futbol Federasyonunun çalışması olduğu iddialarına ilişkin, uygulama konusunda tereddütleri bulunduğunu ancak öneriyi mantıklı bulduğunu dile getirdi.

"Ondan sonra herhangi bir şekilde maçların oynanamama durumunda, bunları koyacak takvim yok. Bunun için böyle bir kural gündeme geldi. Uygulamada acaba zorluklar veya haksızlıklar olur mu? Bunu iyi düşünmek gerekiyor. Bana mantıklı bir öneri olarak geliyor. Ortada bir realite var, aşı geliyor. Hatta aralık ayında birçok ülke aşıyla tanışacak. Neticede protokol olarak aşının ilk kimlere uygulanacak belli değil. Mantıken düşündüğümüzde, sağlık çalışanları tabii ki ilk önceliktir. Sürekli test zorunluluğu bulunan oyuncular da öncelik sırası içinde bulunacaktır. Zaten oyuncuların önemli bir bölümü Covid-19'la tanıştı. 5-6 ay tekrar virüs bulaşma olasılığı çok düşük. Bir de bu aşının geldiğini düşünürsek, ikinci yarıda bu konuşulan şeylerin olmayacağını tahmin ediyorum."